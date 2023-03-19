الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل وفدا روسيا رفيع المستوى الأحد، 19 مارس 2023 04:48 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفداً روسياً رفيع المستوى، ضم نائب رئيس الوزراء الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين. الرئيس السيسي يستقبل وفدا روسيا رفيع المستوى السيسي الرئيس السيسى بوتين روسيا عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة نص كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية "كتف فى كتف" باستاد القاهرة الجمعة، 17 مارس 2023 08:25 م الرئيس السيسى يتابع تطوير البنية التكنولوجية ويشدد على تسهيل حياة المواطنين الخميس، 16 مارس 2023 03:15 م الرئيس السيسى يستقبل ممثلى الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في إدارة وتشغيل خطوط الملاحة والحاويات.. ويؤكد سعى الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي يخدم التجارة العالمية الخميس، 16 مارس 2023 02:38 م الرئيس السيسى: محور السخنة / الدخيلة المتكامل للحاويات يخدم التجارة العالمية الخميس، 16 مارس 2023 02:31 م الرئس السيسى يستقبل رؤساء كبرى الشركات العالمية فى إدارة الخطوط الملاحية الخميس، 16 مارس 2023 02:28 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة