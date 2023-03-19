الرئيس السيسي يستقبل وفدا روسيا رفيع المستوى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفداً روسياً رفيع المستوى، ضم نائب رئيس الوزراء الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.