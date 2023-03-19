الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الماليةالأحد، 19 مارس 2023 04:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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