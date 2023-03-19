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الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية

الأحد، 19 مارس 2023 04:57 م
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

السيسي

الرئيس السيسي

وزير المالية

مصفي مدبولي

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