الدفاع الروسية: إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية فى مقاطعة خاركوف

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلاتها أسقطت خلال اليوم الماضي، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خاركوف.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، بأن وزارة الدفاع الروسية ذكرت في بيان "أسقطت مقاتلة، طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ "هيمارس" و"أولخا"، بالإضافة إلى سبع طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وخاركوف.

وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا وتيمكوفكا وأولشانا ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، لضربات جوية ومدفعية وقاذفات لهب ثقيلة. أسفرت عن تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارتين قتاليتين مصفحتين".

وفي اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" هزمت القوى العاملة والمعدات المعادية للعدو في مناطق نيفسكوي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية "خلال اليوم، تم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزرD-20 وD-30 في هذا الاتجاه".