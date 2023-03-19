اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدستورية الكويتية: بطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022

الأحد، 19 مارس 2023 10:36 ص
الدستورية الكويتية: بطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022 مجلس الأمة الكويتى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأحد، إبطال انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعدم صحة من أعلن فوزهم في تلك الانتخابات .

 


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المحكمة الدستورية الكويتية

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