"الدب ستيف" حليف الديمقراطيين فى مواجهة ترامب قبل انتخابات الرئاسة

وكالات

حالة من الجدل أثارتها هدية قدمها المستشار النمساوى سباستيان كورتس لإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فى ظل محاولات خصومه الديمقراطيين، لتطويقه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة فى العام المقبل.

محاولات تطويق ترامب، تأتي جراء ارتفاع أسهمه بصورة كبيرة للترشح عن الحزب الجمهورى، خلال الانتخابات المقبلة.

الهدية المثيرة للجدل كانت عبارة عن دمية لـ"الدب ستيف"، وتعود إلى عام 2019، خلال زيارة قام بها كورتس إلى البيت الأبيض، حيث احتفظت بها إيفانكا.

وبحسب القوانين الأمريكية، فإن الرئيس لا يجوز له الاحتفاظ بالهدايا، التي تزيد قيمتها عن 400 دولار، بينما تصبح، إذا زادت قيمتها عن ذلك، ملكا للدولة، إلا إذا أراد الاحتفاظ بها، فيمكنه ذلك بعد دفع قيمتها لخزينة الدولة.