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الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء

الأحد، 19 مارس 2023 10:29 ص
الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 84 شخص بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، ورد الجنسية المصرية لـ12 شخصا مرفق أسماؤهم في الكشف التالي.
 
كما نشرت الجريدة قرارا بإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
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قرار إبعاد أوزبكستاني خارج مصر
قرار إبعاد أوزبكستاني خارج مصر

كشف بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
كشف بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
 

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أخبار الحوادث

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