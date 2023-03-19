اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"الخارجية الفلسطينية" تدين محاولة الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم" بالقدس

الأحد، 19 مارس 2023 11:17 ص
"الخارجية الفلسطينية" تدين محاولة الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم" بالقدس الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، محاولات مستوطنين الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم"، في القدس المحتلة.

 

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - "أن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات تهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال".

 

ودعت الوزارة إلى تدخل دولي فاعل لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 


الخارجية الفلسطينية

القدس

قبر العذراء مريم

فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة