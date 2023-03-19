الحرنكش هيحميكى من التهاب المفاصل وألم القلب للسيدات الحوامل

كتبت فاطمة ياسر

الحرنكش له مذاق خاص ومميز، ويعشق تناوله الكثير من الأشخاص، ولذا تناوله خلال فترة الحمل يعد من الحيل الجيدة التي يجب القيام بها للحصول على فوائده الصحية التي لا غني عنها، وذلك وفقًا لموقع "everdayhealth".



أكد التقرير، أن الحامل عليها تناول الحرنكش وإدراجه في النظام الغذائي اليومي وذلك للحصول علي فوائده التي تحل علي الأم والجنين.

الحرنكش يحتوي علي نسبة جيدة من البروتين، الدهون، الكربوهيدرات، والألياف، والسكر، و الكالسيوم، والحديد ، والفوسفور، وفيتامين سي، فيتامين أ، وفيتامين ك، فيتامين هـ.

