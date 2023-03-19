التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة حريق بمنزلها فى المراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابق واحد، بناحية عزبة عامر دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، نتج عن الحريق وفاة مالكة المنول عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزى حيث تبين أن سبب الحريق تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة ربة منزل في حريق نشب بمنزل بدائرة مركز شرطة المراغة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده، وتمت عملية التبريد والحد من إنتشاره ووصوله للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بنشوب حريق بمنزل بناحية عامر دائرة مركز المراغة، تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعوة بخيته ا ع م 65 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالكة المنزل إثر إصابتها "حروق متفرقة بالجسم"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وسؤال شقيقها المدعو محمد ا ع م 70 سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.