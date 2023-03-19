الأكاديمية العسكرية تنظم ماراثون "أجرى من أجل أطفال التوحد"

كتب زكى القاضى

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية ماراثون رياضى تحت عنوان "أجرى من أجل أطفال التوحد" بالتعاون مع مؤسسة "إبنى" للفئات الخاصة والتوحد، حيث انطلقت الفعاليات من إستاد الكلية الحربية بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوى الهمم وأسرهم.

وأُختتمت الفعالية بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين فى الماراثون الذين عبروا عن إمتنانهم لمشاركة القوات المسلحة فى استضافة هذا النشاط الرياضى، وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوى الهمم .