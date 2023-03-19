الأسطول الشمالى الروسى ينهى تدريبات قيادية واسعة ويعود لمواقع التمركز

أعلنت قيادة الأسطول الشمالي الروسي،السبت، أن قوات الأسطول الشمالي أكملت سلسلة من المناورات والتدريبات خلال تمرينات للقيادة والأركان أجريت تحت قيادة قائد الأسطول ألكسندر مويسييف، وعادت مرة أخرى إلى مواقع انتشارها الدائمة.

وأشار الأسطول الشمالي الروسي في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني- إلى أن الكيانات القيادية في الأسطول الشمالي تدربت على التحكم في القوات الضرورية لحماية حدود القطب الشمالي لروسيا من التهديدات البحرية.

وتضمنت التدريبات عمليات بحث عن السفن والغواصات أجرتها مجموعات كاسحات الألغام التابعة للأسطول الروسي، كما أجرت طرادات الصواريخ الموجهة والسفن المضادة للغواصات تدريبات دفاعية مضادة للطائرات والغواصات، ومناورات إطلاق الصواريخ والمدفعية.

وأوضح البيان أن تدريبات الأسطول الشمالي الروسي شارك فيها ما يصل إلى 20 سفينة وسفينة دعم، وأكثر من 50 قطعة من المعدات القتالية والخاصة، و5 طائرات حربية في الجزء العملي من تدريب القيادة والأفراد في الأسطول الشمالي.