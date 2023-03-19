اعرف أنواع التحاليل المرتبطة بالصيام قبل ما الشهر الكريم يهل

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من أنواع التحاليل التي قد يطلبها الطبيب والتي تتطلب بعض الدقة في النتائج حاصة أثناء الصيام.

ويكمن لأى شخص إجراء التحاليل خلال شهر رمضان أثناء الصيام، خاصة إذا كان نوع التحليل يتطلب الصيام، ولكن على صعيد أخر هناك بعض الأنواع التي تتطلب تناول الطعام للحصول على دقة فى النتائج.

ووفقًا لموقع "news-medical" أولا يجب تقسيم التحاليل إلى:

أولا تحاليل تتطلب الصيام تشمل

1- تحليل السكر الصائم

حيث يتطلب الصيام مدة ( 8 – 10 ساعات) ويستخدم هذا التحليل عادة كمؤشر على وجود مرض السكر من عدمه، حيث إن تناول الطعام يؤدى إلى زيادة نسبة السكر مما يعطى نتائج خاطئة.

2- تحليل الدهون الشامل

حيث يتطلب الصيام من ( 10 – 12 ساعة) الذى يشمل تحليل ( الكوليسترول، الكولسترول المرتفع الكثافة، المنخفض الكثافة)، حيث إن الأطعمة الخاصة بمنتجات الألبان عند هضمها تعطى مواد شبيهة بالكوليسترول والدهون مما يعطى ارتفاع للنتيجة.

ثانيا: تحاليل تتطلب عدم الصيام وتشمل:

التحاليل التى تتطلب إجراءها بعد ساعتين من تناول الطعام مثل:

1- تحليل السكر الفاطر.

2- تحليل نسبة الأنسولين الفاطر.

3- تحليل منحنى السكر فى الدم.