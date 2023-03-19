اعتقال زعيم مافيا في جواتيمالا أكثر المطلوبين لدى الولايات المتحدة

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الجواتيمالية "أومبرتو بلتران" زعيم مافيا ومهرب المخدرات المكسيكى في منظمة سينالوا كارتل، والذى يعتبر أكثر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، بتهمة تجارة المخدرات والأسلحة.

وأشارت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينة إلى أن بلتران ، المعروف بـ "دون تشينو" يبلغ من العمر 70 عاما ، وصدر بحقه مذكرة اعتقال وتسلميه للولايات المتحدة ، حيث وجهت إليه تهم بالاتجار بالمخدرات وتوزيع الكوكايين والفنتايل.

ووفقا للتحقيقات فإن دون تشينو كان يستعد لإرسال ما يقرب من 500 بندقية آلية و500 مسدس و20 قذيفة صاروخية إلى المكسيك، كما تم اعتقال سيرجيو أنطونيو دوارتي فرياس ، وهو في الأصل من كولياكان ، سينالوا ، والجواتيمالية آنا جابرييلا روبيو زيا "المعروفة بـ "جابى" ، المطلوبين أيضًا من قبل نظام العدالة الأمريكي لجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وبحسب مذكرة التوقيف ، يجب أن يمثل "دون تشينو" أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ، بالولايات المتحدة ، بتهمة الاتجار بالمخدرات والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية.

وأشارت النيابة العامة في جواتيمالا إلى أن المعتقلين الثلاثة ، متهمون أيضا بحيازة واستخدام ونقل أسلحة عالية القوة ، مثل الرشاشات والمتفجرات.

وأوضحت النيابة العامة أنه في سبتمبر 2021 ، صادرت السلطات المكسيكية ما يقرب من 25 كيلوجرامًا من الفنتانيل الكيميائية التي اشترتها "جابي" من بقصد إرسال هذه المادة إلى المكسيك لتصنيع الفنتانيل في مختبرات سرية.