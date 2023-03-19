اعترافات لصوص الإنترلوك فى منطقة القطامية: بنسرقه ونبيعه للمواطنين

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين ب سرقة طوب "إنترلوك" فى منطقة القطامية، اعترفوا بأنهم فكوا الإنترلوك من الأرض بدائرة قسم القطامية، وحملوه على سيارة ملك أحدهم تمهيدا لبيعه للمواطنين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب "إنترلوك" وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بمعاونة آخرين (سائق، مقاول).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من الطوب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.