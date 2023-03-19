ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الإكوادور إلى 12 شخصا

أعلن مكتب رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا.

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في جواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع "تويتر"، المواطنين إلى إلتزام الهدوء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.

وسجلت هيئة الاستجابة للطوارئ في الإكوادور وسكرتارية إدارة المخاطر مقتل شخص واحد في مجتمع الانديز في كوينكا، حيث كان الضحية في مركبة علقت تحت أنقاض منزل.

وفي غواياكيل، على بعد نحو 270 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كيتو، سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل فضلا عن انهيار بعض الجدران، وقضت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس وقد تجمعوا في شوارع غواياكيل ومناطق مجاورة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور اليوم السبت، مخلفا قتلى وعددا من الإصابات والدمار.