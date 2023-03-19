ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة فى وادى عميق ببنجلاديش لـ 19 قتيلا

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأحد، أن الحافلة كانت تقل حوالي 40 راكبا عندما سقطت عن أحد الجسور حتى عمق تسعة أمتار.. مضيفة أن الشرطة ترجح ارتفاع حصيلة الضحايا مرة أخرى إذ يرقد عدد من المصابين في حالة خطيرة.

يشار إلى أن حوادث السير تشيع بشكل كبير في بنجلاديش وتتسبب في مقتل الآلاف سنويا، وعادة ما تلقى باللائمة في الحوادث على ضعف وسائل الأمان والقيادة المتهورة.