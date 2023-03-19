اليوم السابع
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الأحد، 19 مارس 2023 01:45 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة فى وادى عميق ببنجلاديش لـ 19 قتيلا

الأحد، 19 مارس 2023 12:15 م
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة فى وادى عميق ببنجلاديش لـ 19 قتيلا سقوط حافلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط حافلة في واد عميق ببنجلاديش على بعد 80 كيلو مترا من العاصمة دكا لـ 19 قتيلا وإصابة آخرين .

 

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأحد، أن الحافلة كانت تقل حوالي 40 راكبا عندما سقطت عن أحد الجسور حتى عمق تسعة أمتار.. مضيفة أن الشرطة ترجح ارتفاع حصيلة الضحايا مرة أخرى إذ يرقد عدد من المصابين في حالة خطيرة. 

 

يشار إلى أن حوادث السير تشيع بشكل كبير في بنجلاديش وتتسبب في مقتل الآلاف سنويا، وعادة ما تلقى باللائمة في الحوادث على ضعف وسائل الأمان والقيادة المتهورة.

 


سقوط حافلة

بنجلاديش

دكا

جسر



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