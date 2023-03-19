إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية بي 1 بي في شبه الجزيرة الكورية

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية مع نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية من طراز بي-1بي لانسر في اليوم السابع للتدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين البلدين "درع الحرية" التي انطلقت يوم 13 مارس الجاري.

وأشارت إلى أن سول وواشنطن أظهرتا موقفا دفاعيا مشتركا قويا للقوات الجوية الكورية والقوات الجوية الأمريكية، والتزاما بالردع الموسع مع تعزيز إمكانية التشغيل البيني والقدرة على نشر قوات الرد السريع وقدرة الضربة الاستراتيجية القوية في زمن الحرب، مؤكدة أن التحالف الكوري-الأمريكي يحافظ على حالة تأهب قصوى للموقف الدفاعي المشترك ضد زعزعة الاستقرار المستمرة في المنطقة وسيحقق السلام من خلال القوة استنادا إلى قدراته وموقفه القوي، مع تعزيز الثقة في الردع الموسع الأمريكي.

وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم الأحد، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.