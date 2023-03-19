اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 19 مارس 2023 12:27 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق أمام صينية الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

اكتوبر

حادث تصادم سيارتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة