إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات الصحراوى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ربع نقل، نتج عنها إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق .