إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 14 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المركبة وانقلابها ونتج عن الحادث إصابة كلا من "عبد المنعم عصام عبد المنعم" 32 سنة مقيم بالعمرانية مصاب بكدمات متفرقة، "محمد احمد حسن" 34 سنة مقيم بالعمرانية مصاب بكدمات متفرقة، "أحمد محمد احمد ربيع" 24 سنة مقيم بالعمرانية مصاب بكدمات متفرقة، "مصطفي محمود أحمد حسين" 27 سنة مقيم بالعمرانية، "محمد اشرف عبدالفتاح" 32 سنة مقيم بالقاهرة مصاب باشتباه خلع في الكتف، "محمود محمد عبداللطيف" 38 سنة مقيم بالمقطم مصاب بكدمات متفرقة، "صفوت محمد يوسف" 38 سنة مقيم بالفيوم مصاب باشباه ارتجاج، "سيد احمد محمد" 39 سنة مقيم بالفيوم مصاب بكدمات وسحجات، "رجب رشاد رزق الله" 34 سنة مقيم بالفيوم مصاب بكدمات وسحجات، "أحمد جميل محمود بيومي" 38 سنة مقيم بالهرم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "طارق عبدالمعطى عبدالظاهر" 38 سنة مقيم بالهرم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "عماد عبدالعظيم سيد" 50 سنة مقيم بالهرم، "سيد صبحي صالح" 25 سنة مقيم بالهرم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "أحمد صلاح الدين إبراهيم" 28 سنة مقيم بالهرم مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، جري نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.