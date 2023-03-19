إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو بمحور الطريق الأبيض اتجاه مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو، بمحور الطريق الأبيض، اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة شخص، تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.