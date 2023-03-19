اليوم السابع
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إحالة مدير وردية بمطعم شهير للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتهديد فتاة بصور

الأحد، 19 مارس 2023 09:30 ص
إحالة مدير وردية بمطعم شهير للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتهديد فتاة بصور حبس متهم_ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة، مدير وردية بمطعم شهير إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بصور للحصول على مبالغ مالية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهـا بإفشاء أمـور مخدشـة بالشرف وهـي نشـر صـورها مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة موضـوع الاتهام اللاحـق وكـان تهديـده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له .
 
وهدد المجني عليهـا كتابـة بإفشاء أمـور مخدشـة بالشرف وهـي نشـر صـورها المتحصـلة مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة وكان تحديده مصحوباً بطلب مبالغ مالية وأنشـا حسـاب خـاص بـه على الشبكة المعلوماتية "فيسبوك" بهـدف ارتكاب جريمتـه مـوضـوع الاتهامات السابقة واللاحقة .
 
وتعدى على حرمة الحياة الخاصـة للمجـني عليهـا بأن نقـل بجهـاز من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها وتعمـد إزعـاج ومضايقة المجني عليهـا بطريق إساءة استعمال أجهـزة الاتصالات.
 
 

أمن الجيزة

المحاكمة الجنائية

مطعم شهير

الفيسبوك



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