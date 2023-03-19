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أمن الجيزة يعاين حضانة اشتعل بها حريق فى منطقة أبو النمرس

الأحد، 19 مارس 2023 11:47 ص
أمن الجيزة يعاين حضانة اشتعل بها حريق فى منطقة أبو النمرس حريق شقة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، حضانة اشتعل بها حريق في أبو النمرس، لتحديد سبب نشوبه، بالإضافة إلى حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال مدير الحضانة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة اشتعال حريق بشقة سكنية يتم إدارتها كحضانة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

امن الجيزة

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