أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، سقوط غزير للأمطار وهبوب شديد للرياح على كافة الأنحاء، بعد عدة أيام من الارتفاع فى درجات الحرارة.

ويستمر العمل فى موانئ محافظة بورسعيد بشكل طبيعى إلى الآن، وعمليات تداول الحاويات من شحن وتفريغ وغيرها، وكذلك العمل فى الأسواق التجارية بشتى أحياء المحافظة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتستمر الأجواء الممطرة غداً على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا، فالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة مئوية، السواحل الشمالية 19 درجة مئوية، شمال الصعيد 22 درجة مئوية، جنوب سيناء 24 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر فرص سقوط الأمطار خلال هذه الليلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.