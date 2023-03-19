أكل التمور يحسن قدرة الانتباه ويكافح نزلات البرد.. اعرف فوائده الصحية

كتبت رانيا عامر

مما لا شك ان التمور تحتوي علي عناصر غنية ب الفتيامينات والمعادن ، ولها العديد من الفوائد التي تحافظ علي الصحة العامة للجسم .وذلك وفقا لما نشره موقع ميديك فوروم.

اكد فريق من الباحثون ان اكل التمر له عدة فوائد ، لذا فيجب علي الأشخاص تناول الحصول علي التمور باستمرار للمحافظة علي الصحة العامة للأشخاص .

الفوائد الصحية للتمور:

1. تحسن نشاط الدماغ ، تحتوي التمور على نسبة عالية من الجلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

2. تحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

3. تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم، حيث أن تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

4. التمور فعالة جدا في مكافحة أمراض البرد. لأن لها خاصية طرد البلغم وتهدئة السعال.

5.تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد. كل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.

6. تساعد التمور في طرد السوائل الزائدة المحتبسة في أنسجة جسمك ، لذلك يجب على من يعاني من أمراض الكلى تناول التمور.

7. توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم، حيث تناول تمرة واحدة مع كوب من الحليب تكفي لتوفير الحد الأدنى من الأحماض الأمينية الرئيسية التي يحتاجها الجسم. والتمور مادة غذائية لتعزيز مناعة الجسم.