أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 19-3-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، والمصرية للاتصالات، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعرفة للاستثمارات والاستشارات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.7 مليون ورقة مالية بقيمة 926.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.99%، والعرب على 0.43%، واستحوذت المؤسسات على 29.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.31%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 146.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 499.4 ألف جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14681 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 17242 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6047 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 5.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 14.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.95%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.185 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.19%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.762 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.72%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.077 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.49%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.585 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.82%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 21.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.09%.

- حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات-2 بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.