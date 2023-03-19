أخبار البورصة اليوم الأحد 19-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-3-2023، وجاءت أبرز مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.445 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، والمصرية للاتصالات، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعرفة للاستثمارات والاستشارات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.7 مليون ورقة مالية بقيمة 926.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.99%، والعرب على 0.43%، واستحوذت المؤسسات على 29.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.31%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 146.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 499.4 ألف جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14681 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 17242 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6047 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 161.9 ألف سهم، 332 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك التعمير والإسكان، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 754.2 ألف سهم، 350 ألف سهم، 100 ألف سهم، 276.6 ألف سهم، 928.3 ألف سهم، وسهمين، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.1 مليون سهم، 983.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 7984 سهم، 35.6 ألف سهم، 8939 سهم، 243.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1000 سهم.

قالت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بيع المساهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، عدد 928.3 ألف سهم بسعر 12.79 جنيه بقيمة إجمالية 11.9 مليون جنيه ليتخارج نهائيًا من الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 10.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 45.6%، وارتفع مجمل الربح إلى 3.8 مليار جنيه بنسبة 57.2%، مصحوبًا بهامش مجمل ربح 36.7%، وسجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 885.5 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 276 مليون جنيه، وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

كما حققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 1.093 مليار جنيه مقابل 1.209 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 356.7 مليون جنيه مقارنة مع 410.7 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التخطيطية المستهدفة للشركة للعام المالي 2023/2024 بصافي ربح بعد خصم الضرائب مبلغ وقدره 145.4 مليون جنيه.

ليسيكو مصر

قالت شركة ليسيكو مصر، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة بنسبة 4% من إجمالي عدد أسهم الشركة وعددها 3.2 مليون سهم بسعر 7.9 جنيه، يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، وذلك لدعم سهم شركة ليسيكو مصر بالبورصة المصرية.

بنك البركة

أعلن بنك البركة مصر، موافقة مجلس الإدارة على انتخاب كل من عبد العزيز محمد عبده يماني رئيسًا لمجلس الإدارة في دورته الجديدة 2023-2026، وحازم حسين رشاد حجازي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا للبنك في دورته الجديدة.