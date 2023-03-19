اليوم السابع
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أبو الغيط يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي ويناقش معه التطورات بالمنطقة

الأحد، 19 مارس 2023 08:53 م
أبو الغيط يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي ويناقش معه التطورات بالمنطقة ابو الغيط
بيشوى رمزي

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة مساء الأحد ، ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، حيث تناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة العربية، والعلاقات العربية الروسية.
 
وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع لرؤية المسئول الروسي حول الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.
 
كما تطرق الحديث لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وما ينطوي عليه استمرارها من مخاطر كبيرة على استقرار لبنان وقدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهه.
 
وأعرب الأمين العام من جانبه عن الانزعاج الشديد لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد والعنف المفرط الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وبما يُنذر بالمزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى انفجار الموقف. 
 
وأضاف رشدي أن اللقاء تناول كذلك أدوار الأطراف الإقليمية، وبخاصة التطورات المتعلقة بمواقف كل من إيران وتركيا وسياسات كل منهما حيال المنطقة العربية.

ابو الغيط

الجامعة العربية

بوجدانوف

روسيا



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