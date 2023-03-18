8 ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية فى الجيزة أبرزها موافقة الحى

كتبت - مرام محمد

أيام قليلة باتت تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، والذي يحفل بالعديد من الطقوس الفريدة والمبهجة، ومنها تعليق الزينة والفوانيس في الشوارع والطرقات وإقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية.

ومع قرب حلول الشهر الكريم، ترفع المحافظات درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية ومديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب، ففي محافظة الجيزة بدأت الأحياء تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع، وشن حملات يومية على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحيتها والالتزام بالأسعار.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضوابط إقامة الخيم الرمضانية، مؤكدا أنه يحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، كما يحظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حفاظاً على حياة المواطنين وحقهم في الرصيف، وتجنباً لإحداث أي تكدسات مرورية.

وأشار أنه في حال الرغبة في إقامة خيمة رمضانية، لابد من الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة بشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك فى إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المصدر ضوابط إقامة الخيم الرمضانية على النحو التالي:

1- يجب الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

2ـ أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3ـ يجب أن تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

4- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

5ـ أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6ـ أن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

7ـ يجب مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

8ـ يشترط وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.