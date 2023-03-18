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6 ملايين قبر.. لصوص يسرقون أكبر مقبرة بالعالم.. اعرف التفاصيل

السبت، 18 مارس 2023 08:26 م
6 ملايين قبر.. لصوص يسرقون أكبر مقبرة بالعالم.. اعرف التفاصيل قوات الأمن بالعراق
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الأمنية فى العراق، الجمعة، اعتقال عصابة تسرق مقابر الأموات من أكبر مقابر البلاد، فى محافظة النجف، بحسب شبكة العين.
 
وذكرت قيادة شرطة كربلاء، في بيان، أنه "بعد ورود مناشدات من قبل مواطنين بوجود سرقات لمحتويات مقابرهم، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام ومجموعة من الضباط والمنتسبين للقبض على اللصوص وإحالتهم للعدالة".
 
وأشار البيان إلى القبض على شخصين بالجرم المشهود، في أثناء محاولة سرقة إحدى المقابر فى مقبرة وادى السلام، بعد نصب كمين لهما.
 
واعترف اللصان بسرقة سماعات صوتية وخزانات مياه وأبواب وشبابيك.
 
مقبرة وادي السلام، إحدى أهم مقابر المسلمين في مدينة النجف العراقية، وتعد أكبر مقبرة فى العالم حيث تحتوى حسب التقديرات على ما يقارب 6 ملايين قبر وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي.

العراق

سرقة المقابر

النجف

وادى السلام



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