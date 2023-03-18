5 مشروبات تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم فى رمضان

كتبت ميرفت رشاد

مشروبات تبريد لمرض السكري 1. الماء تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنضبطة إلى الجفاف، شرب كمية كافية من الماء يساعد على التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول والتحكم في مستويات السكر في الدم. لذلك ، لتحقيق أقصى قدر من الترطيب ، اشرب الكثير من الماء لأنه لن يؤثر على مستويات السكر في الدم. ربما تكون قد صادفت عدة قوائم من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم، لكن ماذا عن المشروبات؟ إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد ينصحك الأطباء بالامتناع عن المشروبات التي تحتوي على السعرات الحرارية أو المحليات ومع ذلك، مع اقتراب شهر رمضان، قد يصبح من الصعب الابتعاد عن تلك المشروبات المنعشة، معظم هذه المشروبات الجاهزة للشرب مليئة بالسكر المضاف والمكونات غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. لذلك، للتغلب على العطش، من الضروري اختيار البدائل المناسبة لمرضى السكر، وإليك بعض هذه الخيارات.تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنضبطة إلى الجفاف، شرب كمية كافية من الماء يساعد على التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول والتحكم في مستويات السكر في الدم. لذلك ، لتحقيق أقصى قدر من الترطيب ، اشرب الكثير من الماء لأنه لن يؤثر على مستويات السكر في الدم.

2. عصير ليمون بدون سكر إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فما عليك سوى الجمع بين بعض المكونات البسيطة باستثناء السكر والاستمتاع. الليمون أيضًا صديق لمرضى السكري.

3. عصير الخضار يمكن تحميل عصائر الفاكهة بكمية عالية من السكر الطبيعي، لذلك، اذهب لعصير الخضار، يمكنك الجمع بين الخضار التي تختارها وعمل مزيجك الخاص، تجنب إضافة الملح أو السكر إلى العصير.

4. ماء جوز الهند ماء جوز الهند مرطب ومنعش ومغذي، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ومحتوى أقل من السكر الطبيعي، يحتوي ماء جوز الهند أيضًا على العناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن الاستنتاج أن مرضى السكري يمكنهم شرب ماء جوز الهند ولكن يمكنهم استشارة خبير لفهم الكمية المناسبة التي يمكن إضافتها بأمان إلى نظامهم الغذائي.