5 مشروبات تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم فى رمضان

ربما تكون قد صادفت عدة قوائم من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم، لكن ماذا عن المشروبات؟ إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد ينصحك الأطباء بالامتناع عن المشروبات التي تحتوي على السعرات الحرارية أو المحليات ومع ذلك، مع اقتراب شهر رمضان، قد يصبح من الصعب الابتعاد عن تلك المشروبات المنعشة، معظم هذه المشروبات الجاهزة للشرب مليئة بالسكر المضاف والمكونات غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. لذلك، للتغلب على العطش، من الضروري اختيار البدائل المناسبة لمرضى السكر، وإليك بعض هذه الخيارات.
5 مشروبات تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم فى رمضانالسبت، 18 مارس 2023 05:00 م
مرض السكر
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