وكيل تضامن الغربية يصدر قرارا باستبعاد رئيسة وحدة تضامن قرية ميت حواى بالغربية

قرر أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، استبعاد رئيس وحدة ميت حواى الاجتماعية من منصبها ونقلها للعمل بديوان الإدارة الاجتماعية بالسنطة، وذلك لحين فحص الشكاوى المقدمة ضدها من الأهالى.

وأوضح بيان أصدرته المديرية أن القرار اتخذ بناء على المذكرة المعروضة من لجنة فحص أعمال وحدة ميت حواى وإدارة السنطة الاجتماعية لوكيل الوزارة بشأن استبعاد رئيسة الوحدة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها نظرا لورود شكاوى من المواطنين ضدها.

وشدد مدير المديرية على متابعة سير العمل بوحدات التضامن القروية، لافتا إلى عدم التهاون مع أى تقصير فى هذا الملف.