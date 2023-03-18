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وزير خارجية تركيا يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان للقاء الرئيس السيسي

السبت، 18 مارس 2023 12:36 م
وزير خارجية تركيا يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان للقاء الرئيس السيسي مؤتمر الخارجية
كتب أحمد جمعة

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كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تحركات تتم لترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مرجحا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عودة العلاقات الثنائية مجددا بعد سنوات من الانقطاع أمر يحتاج لجهد كبير لاستعادة زخم العلاقات.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري بوجود رغبة مشتركة بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحا أن التبادل التجاري بين القاهرة وانقرة وصل خلال فترة من الفترات 9 مليارات دولار وحجم استثمارات تركية تقدر بـ 2.5 مليار دولار، مشيرا لوجود اهتمام ورعاية من الجانب التركي للاستثمار في مصر وتنمية العلاقات التجارية في شتى المجالات في إطار التبادل التجاري. 

 

 


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