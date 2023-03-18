وزير خارجية النمسا: الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لصناديق التنمية والمساعدات الإنسانية بإفريقيا

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أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مانح لصناديق التنمية والمساعدات الإنسانية في إفريقيا، وأنه بهذه الطريقة نساعد أيضًا في تقليل التوترات القائمة في القارة الإفريقية.

وقال الوزير النمساوي -في تصريح له عقب مباحثات مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو- أن توسيع العلاقات الثنائية مع إفريقيا ضرورة لا سيما من الناحية الاقتصادية مشيرا الى ضرورة تهدئة القلق المتزايد بشأن الوضع الأمني في منطقة البحيرات العظمى.

وأضاف أن النمسا تود تعزيز وجود الكونغو وشركائنا الأفارقة في فيينا، وأنه من أجل دعم التعاون الثنائي ندعم الكونغو في إقامة تمثيل دائم في فيينا كما نحاول حاليًا إنشاء مكتب اتصال للاتحاد الإفريقي.

وأشار الوزير إلى أن النمسا تنظر باهتمام كبير إلى الجوار الإقليمي للكونغو في منطقة البحيرات العظمى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تدعم حل الصراعات واستقرار المنطقة .