وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان تدشين منظومة التحول الرقمى ببنها

كتب: محمد أبو ضيف

افتتح المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، كما شهدوا إعلان تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالمجمع.

وقد صاحبهما خلال فعاليات الافتتاح كلٍ من المستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار محمد عبد الكريم، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار حافظ عباس أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وبتشريف المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومديري الإدارات والوحدات برئاسة الهيئة، وقيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية بمحافظة القليوبية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة.

وتفقدوا المبنى، كما تم استعراض منظومة التحول الرقمي، وعرض فيلم تسجيلي لمبنى مجمع نيابات بنها من إعداد إدارة التحول الرقمي بالاشتراك مع إدارة النيابات.

وفي ختام فعاليات الافتتاح، قام المستشار عدلي جاد، بإهداء درع النيابة الإدارية التذكارية لكلٍ من المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية.

وبنهاية اليوم، تنضم نيابات مدينة بنها إلى نيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر، ونيابتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وفي ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "20 / 30".