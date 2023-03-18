اليوم السابع
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السبت، 18 مارس 2023 01:06 م
أكرم القصاص
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وزير الصحة يشارك في منتدى الشرق الأوسط للسلامة في الرعاية الصحية بدولة قطر

السبت، 18 مارس 2023 12:30 م
وزير الصحة يشارك في منتدى الشرق الأوسط للسلامة في الرعاية الصحية بدولة قطر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فى حضور منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، الذي يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 16 إلى 19 مارس الجاري، وذلك بدعوة كريمة من الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية.
 
ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ، إلى دولة قطر، لقاء ثنائيا مع الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، لمناقشة العديد من الملفات الصحية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.
 
وعلى هامش حضوره منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أجنحة المعرض المقام ضمن فعاليات المنتدى، حيث تبادل الوزير الحديث مع القائمين على أجنحة المعرض، حول أحدث الخدمات والبرامج الخدمية التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خالد عبد الغفار

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وزير الصحة

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الرعاية الصحية



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