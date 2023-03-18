وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية والإمارات في "معركة المصير المشترك"

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ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم السبت، الدعم والإسناد الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة المصير المشترك.

وطالب الداعري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - برفع الجاهزية القتالية والاستعداد لهزيمة "الحوثي" ما لم تخضع للسلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها، مشيدا بالبطولات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف جبهات العزة والكرامة للدفاع عن البلاد والتصدي للحوثي.