اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية والإمارات في "معركة المصير المشترك"

السبت، 18 مارس 2023 04:08 م
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية والإمارات في "معركة المصير المشترك" قوات التحالف العربي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم السبت، الدعم والإسناد الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة المصير المشترك.

وطالب الداعري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - برفع الجاهزية القتالية والاستعداد لهزيمة "الحوثي" ما لم تخضع للسلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها، مشيدا بالبطولات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف جبهات العزة والكرامة للدفاع عن البلاد والتصدي للحوثي.

 


وزير الدفاع اليمني

اليمن

السعودية

الحوثيين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة