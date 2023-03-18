اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية التونسي يؤكد عمق العلاقات الثنائية المميزة بين بلاده وموريتانيا

السبت، 18 مارس 2023 11:10 ص
وزير الخارجية التونسي يؤكد عمق العلاقات الثنائية المميزة بين بلاده وموريتانيا وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمّار، عمق العلاقات الثنائية المميزة بين بلاده وموريتانيا، والسعي للارتقاء بالتعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، مع أعضاء سفارة تونس بنواكشوط وممثلي الهياكل التونسية بها، وعدد من الكفاءات التونسية خاصة المقيمة بالعاصمة الموريتانية؛ بمناسبة مشاركته في مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم.

وأشار عمّار إلى توفير أفضل الظروف والاستغلال الأمثل للإمكانات والفضاءات المتوفرة لإدخال ديناميكية جديدة في المجال الثقافي والتعاون الطلابي، تعكس عمق روابط الأخوة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.

 

 


وزير الخارجية التونسي

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