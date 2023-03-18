اليوم السابع
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في ثالث جولاتها الخارجية..

وزيرة الهجرة تصل الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجالية المصرية في لوس أنجلوس

السبت، 18 مارس 2023 06:05 م
وزيرة الهجرة تصل الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجالية المصرية في لوس أنجلوس وزيره الهجرة سها جندى
كتب محمود راغب

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في ثالث جولاتها الخارجية، وصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للقاء الجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة 250 شخصية مصرية بارزة.
 
ومن المقرر أن تلتقي السفيرة سها جندي  فرح خان عمدة مدينة إيرفين بلوس أنجلوس، كما ستلتقي بعدد من رجال الأعمال المصريين في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والطاقة.
 
وستقوم وزيرة الهجرة خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة إلى المقر البابوي للإيبارشية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس للقاء أسقف الإيبارشية القبطية في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، كما ستعقد لقاء مع عدد من أعضاء الجالية الأرمينية.
 
وقالت الوزيرة إن لقاءها الأول مع أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية يحمل العديد من الملفات التي ستناقشها معهم للتعرف على اقتراحاتهم بشأنها، بالإضافة للعمل على تلبية مطالبهم.
 
أكدت السفيرة سها جندي حرصها على لقاء عددا من رجال الأعمال المصريين لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي أعلنت وزارة الهجرة أسماء المستثمرين المؤسسين لها.
 

الهجره

وزيره الهجره

سها جندى

الولايات المتحده



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