وشدد الدبلوماسي الروسي -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "هذا أمر سخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، نحن لا نعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية".



كان ليونيد سلوتسكي، رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما قد قال في وقت سابق بأنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال لفلاديمير زيلينسكي، وعصابته ورعاتهم الغربيين، فهم مجرمو حرب حقيقيون.



كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.



يذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.