اليوم السابع
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ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط متهم باستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة

السبت، 18 مارس 2023 11:38 ص
ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط متهم باستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة، لاتهامه باستغلال الأطفال فى أعمال التسول، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى")، وبصحبته 3 أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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