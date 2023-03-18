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مقتل 4 على الأقل بسبب زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب سواحل الإكوادور

السبت، 18 مارس 2023 10:08 م
مقتل 4 على الأقل بسبب زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب سواحل الإكوادور الإكوادور
كتب محمد جمال

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أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطى، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور اليوم السبت، مخلفا 4 قتلى على الأقل وعددا من الإصابات والدمار.

ووفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي المنسق، ويقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، وعلى عمق 80 كيلومترا.
 
وركض الناس في شوارع المدينة، بسبب الزلزال القوى، وسجلت هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.5 درجة على عمق 44 كيلومترا غرب الإكوادور، وشعر السكان بالزلزال في بعض أجزاء مقاطعة جواياس.
 
وقالت وسائل الإعلام "في جواياكيل، أٌجبر الناس على النزول إلى الشوارع، وانقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة"، كما شعر السكان بالزلزال في مقاطعات أورو ولوس ريوس وازميرالدا.
 
وأفادت صحيفة "إل يونيفرسو"، عن تسجيل إصابات وأضرار في المباني والسيارات بسبب الزلزال الذي ضرب المدينة، وبحسب صحيفة "سيمانا" المحلية نقلا عن بيانات من رجال الإنقاذ، لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم.

الإكوادور

زلزال الإكوادور

زلازل

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