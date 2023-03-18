اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل البطل العالمى محمد أبو ستيت

السبت، 18 مارس 2023 06:04 م
مطار القاهرة يستقبل البطل العالمى محمد أبو ستيت جانب من استقبال البطل العالمي
كتب محمود عبد الغني

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وسط أجواء احتفالية كبيرة، استقبل مطار القاهرة الدولى، العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بعد فوزه باللقب في بطولة K1 والمقامة في دبي الإمارات للمحترفين، التابع لمنظمة centurion FC الإيطالية.
 
وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان لها، إنها خصصت فريقا من العلاقات العامة والإعلام، لاستقبال البطل بالورود وإنهاء إجراءات وصوله.
 
وتقدم البطل العالمى محمد ابو ستيت بالشكر لوزير الطيران المدني محمد عباس حلمي والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي على حسن الاستقبال والضيافة.
 
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شركة الميناء

محمد ابو ستيت



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