مشاركة بارزة لـ«أبو هشيمة الخير» في احتفالية «كتف في كتف».. وقوافلها تصل المحافظات لتوزيع كراتين الخير

تقرير خاص

ظهرت مؤسسة أبو هشيمة الخير بشكل بارز خلال الحدث الخيري الأكبر «كتف في كتف» التي أقيمت أمس الجمعة باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كبرى المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية الممثلة داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شاركت أبو هشيمة الخير بالاف من المتطوعين الذين ساهموا في عملية تعبئة ٢٠٠ الف كرتونة للحماية الاجتماعية لتوزيعها على الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تعد «أبو هشيمة الخير»اخر المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ومن جانبه عبر النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس المؤسسة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بالتعاون مع التحالف، الذي يحقق الهدف الأسمى من العمل الخيري وهو وصول الخدمة لمستحقيها، بناء على قاعدة البيانات المحكمة التي يمتلكها التحالف الان بعد التكامل الحادث بين كافة الجمعيات.

وأكد «أبو هشيمة» أن المشهد الذي ظهر عليه التحالف خلال احتفالية "كتف في كتف" تؤكد أن في التكامل قوة يستفيد منها المواطن المصري، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله بشكلٍ عام.