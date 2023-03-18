ماونتن فيو تعلن شراكتها مع سيسبان القابضة لإطلاق مفهوم جديد في القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية

تقرير خاص

انطلاقا من مهمتها ان تكون منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى، أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن إطلاق اولي مشروعاتها التجارية بالسوق السعودي من خلال شراكتها مع سيسبان القابضة، الشركة الرائدة عالميا في عدة مجالات ومن ضمنها القطاع التجاري. تهدف الشراكة إلى نقل تجربة ماونتن فيو والمفاهيم المبتكرة التي تتبناها في تلبية احتياجات السوق العقاري. ويُعد هذا هو التعاون الثاني بين الشركتين، حيث يرجع تعاونهم الأول لعام 2015 خلال إطلاق مشروع ماونتن فيو iCity ليتجدد التعاون هذا العام مرة أخرى في إطلاق مشروع جديد يقدم مفهوم مبتكر في القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية.

وقد تم الإعلان عن الشراكة خلال مشاركة ماونتن فيو في معرض MIPIM، أحد أكبر المعارض العقارية في العالم والذي يقام بمدينة كان في فرنسا في الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، حيث شاركت ماونتن فيو على هامش المعرض في جلستين نقاشيتين مع شركة سيسبان لمناقشة المفاهيم التي تتبناها ماونتن فيو وتتلخص في "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا".

جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الفجوة في القطاع التجاري وأهمية تقديم تجربة فريدة في القطاع التجاري: المفهوم الجديد الناشئ في المنطقة"، بحضور المهندس أحمد المرسي، الرئيس التنفيذي للسعادة في ماونتن فيو، وروبرت هانكا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة سيسبان، وجيمس ورين، رئيس قسم الاستشارات الفندقية في مؤسسة كوليرز إنترناشيونال للدراسات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط و أدار الجلسة دان إينيس، العضو المنتدب لشركة Innesco. وتناول النقاش كيفية وضع معايير جديدة للقطاع التجاري وتقديم تجربة غير مسبوقة بما يحقق مفاهيم ماونتن فيو في نشر السعادة في المجتمعات، كما تطرق المشاركون في الجلسة للحديث عن المشهد الحالي بالقطاع التجاري والذي يحتاج إلى تطوير لتلبية احتياجات العملاء وتخطي توقعاتهم.

خلال الجلسة، كشفت ماونتن فيو وسيسبان القابضة عن تفاصيل الشراكة بينهما، والتجربة الفريدة التي سيقدمونها للسوق السعودي من خلال مشروعهم المشترك الذي سيتبنى أحدث المفاهيم المبتكرة في القطاع التجاري وتم تصميمه خصيصًا ليقدم فرصة استثنائية لقضاء وقت ممتع بمعنى جديد ومختلف من خلال كافة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.

أما الجلسة الثانية فقد عُقدت في الجناح السعودي تحت اسم "توسع ماونتن فيو من مصر إلى المملكة العربية السعودية من خلال شراكاتها الجديدة في المملكة". وقد أدارت الجلسة نيفين كوتري، مدير اول في شركة Innesco، بحضور المهندس وائل عز – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو، والمهندس وائل لطفي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتسويق والابتكار في ماونتن فيو، والسيد عبد الرحمن مناع، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الأغذية والمشروبات لمجموعة سيسبان بالمملكة العربية السعودية. تناولت الجلسة بشكل رئيسي المشروعات المشتركة في السوق العقاري المصري والسعودي، وكيف يمكن للاستثمارات المشتركة أن تحقق طفرة عقارية في كلا السوقين. ناقشت الجلسة أيضًا أحدث المستجدات في قطاعي الأغذية والمشروبات والقطاع التجاري والتي تشهد تطور ونمو في كلا السوقين، وكيف تتعامل ماونتن فيو مع سيسبان مع هذا التغيير وكيف تعاونوا لمواجهة فجوات السوق من أجل إعادة تشكيل تجربة البيع التجاري.

وتعليقاً على ذلك قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري:" إن استراتيجية ماونتن فيو تهدف إلى التوسع إقليمياً وعالمياً لنقل ابتكارات وخبرات الشركة في إقامة مجتمعات متكاملة تتبنى مفهوم علم السعادة إلى بلدان أخرى. لذلك تأتي شراكتنا اليوم لتأكد حرصنا على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة التي تتبنى نفس الرؤية التي تهدف إلى تطوير مشروعات بمعايير عالمية، وتقدم نموذج عصري غير مسبوق".

وأضاف " نجحت ماونتن فيو، على مدار 18 عامًا، في تطوير 16 مشروع في مناطق متنوعة في مصر، وحازت هذه المشاريع على ثقة آلاف العملاء بفضل تصميماتها الفريدة والمبتكرة، مما عزز مكانة ماونتن فيو كأحد أكبر ثلاث شركات للتطوير العقاري في مصر".