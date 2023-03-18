لصا الهواتف المحمولة من المواطنين بالقليوبية يعترفان: نفذنا 5 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقليوبية، اعترافا بارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة".

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

أسفرت الجهود عن ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القليوبية) متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وبمواجهتهما أقرا قيامهما ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما (سىء النية له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.