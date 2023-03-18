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كيف تصلى التراويح جماعة فى البيت خلال شهر رمضان.. إنفوجراف

السبت، 18 مارس 2023 04:30 ص
كيف تصلى التراويح جماعة فى البيت خلال شهر رمضان.. إنفوجراف كيف تصلى التراويح جماعة
كتب لؤى على

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يحرص المسلمون على إحياء سنة التراويح بشهر رمضان المبارك، ويرغب بعض المصلين أن يقيموا الجماعة في البيت، ويقدم "اليوم السابع" كيفية الصلاة جماعة فى المنزل وذلك على الترتيب التالى:
 
1- إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.
 
2- إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.
 
3- إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.
 
4- إذا كان للرجل ولد صلى الأبن الذكر على يمينه.
 
5- إذا كان للرجل أبناء من الذكور صلوا خلفه.
 
6- إذا صلى الأخ بإخوته الذكور كانوا خلفه.
 
7- إذا صلى الأخ بأخيه كان على يمينه. 
 
8- إذا صلت النساء مع بعضهن كانت الأم وسط بناتها. 
 
9- إذا كان الابن هو الإمام كان الصف الثانى للإخوة الذكوروالأخير للأم والبنات.
 
 
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صلاة التراويح فى البيت

صلاة الجماعة فى البيت

صلاة الجماعة فى المنزل

التراويح

اليوم السابع بلس



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