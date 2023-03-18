كيف تصلى التراويح جماعة فى البيت خلال شهر رمضان.. إنفوجراف

كتب لؤى على

يحرص المسلمون على إحياء سنة التراويح بشهر رمضان المبارك، ويرغب بعض المصلين أن يقيموا الجماعة في البيت، ويقدم "اليوم السابع" كيفية الصلاة جماعة فى المنزل وذلك على الترتيب التالى:

1- إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.

2- إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.

3- إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.

4- إذا كان للرجل ولد صلى الأبن الذكر على يمينه.

5- إذا كان للرجل أبناء من الذكور صلوا خلفه.

6- إذا صلى الأخ بإخوته الذكور كانوا خلفه.

7- إذا صلى الأخ بأخيه كان على يمينه.

8- إذا صلت النساء مع بعضهن كانت الأم وسط بناتها.

9- إذا كان الابن هو الإمام كان الصف الثانى للإخوة الذكوروالأخير للأم والبنات.