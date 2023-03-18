اليوم السابع
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قطاع الأعمال: إطلاق العمل بمشروع تطوير كورنيش المقطم مساء اليوم

السبت، 18 مارس 2023 05:00 م
قطاع الأعمال: إطلاق العمل بمشروع تطوير كورنيش المقطم مساء اليوم كورنيش المقطم
كتب عبد الحليم سالم

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يطلق الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مشروع تطوير كورنيش المقطم، بالتعاون بين شركة النصر للإسكان التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، وشركتين سعودية وأمريكية، وذلك في متحف الحضارة بالفسطاط، بحضور كوكبة من قيادات الوزارة ورجال الاعمال.

يشهد الاحتفالية بجانب الوزير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة .

ويعد مشروع تطوير كورنيش المقطم من أضخم المشروعات التي  يتم تنفيذها، لأنه سيؤدى لنقلة نوعية، لا سيما أن المشروع لا ينفصل عما تقوم به الدولة من تطوير لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون ووسط القاهرة وسيغير الحياة تماما من خلال تطوير 4 مناطق.

 

و سيتم عمل مخطط استراتيجي للمنطقة وتطوير عشوائيات المقطم بالتنسيق مع مختلف الجهات لتظهر المنطقة بالمظهر الحضارى لها، حيث  أن المشروع يعد أضخم وأهم المشروعات التنموية في مصر بتكلفة تصل لنحو 32 مليار جنيه، وبعوائد متوقعة تصل لنحو 61 مليار جنيه على مدار 11 عاما عند اكتمال مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم .

 

 

 


المقطم

التطوير

القاهرة

تطوير كورنيش المقطم

تطوير هضبة المقطم

قطاع الاعمال العام

محمود عصمت



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