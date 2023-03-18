غدا.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "باب رزق 3" و"أهلا رمضان" بشاطئ المندرة

الإسكندرية جاكلين منير

يفتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية معرض "أهلا رمضان" و"باب رزق 3" على شاطئ المندرة المجانى، وذلك فى إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أيضا تنظيم حفلة عيد الام المصرية ،حيث يتم تكريم أمهات دور المسنين، وتكريم امهات لذوى الهمم حققوا تقدم علمي أو رياضى وحصلوا علي مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية .

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت التوسع فى افتتاح أفرع معارض " أهلا رمضان"، حيث افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا رمضان" رقم 13 ، الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونستعرض فى السطور التالية أماكن فروع معارض" أهلا رمضان" بمحافظة الإسكندرية :

1- المول التجارى بمحطة مصر ، بحى وسط

2-مجمع وهدان بالمنشية ، حى وسط

3- مجمع الأزاريطة بحى وسط

4- مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول

5- مجمع استهلاكة البيطاش بحى العجمى

6- مجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك

7- مجمع استهلاكى على القطا بجليم ،حى شرق

8- مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس ، حى شرق

9- مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى ،حى شرق

10- مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول

11- مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير ،حى المنتزة أول

12- معرض "أهلا رمضان" بميدان محمد نجيب ، سيدى بشر ، حى المنتزة أول

13- معرض "أهلا رمضان" الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة

أما عن أسعار السلع المطروحة داخل المعارض فجاءت بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيها بدلا من 26 جنيها، والأرز المدعم 14 جنيها بدلا من 16 جنيها، وسعر كيلو السكر 18 جنيها بدلا من 22 جنيها، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيها بدلا من 45 جنيها، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيها بدلا من 45 جنيه، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيها بدلا من 35 جنيها، وسعر اللحم البلدي 230 جنيها بدلا من 280 جنيها، واللحم السوداني 190 جنيها بدلا من 220 جنيها، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيها بدلا من 33 جنيها، وسعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيها بدلا من 17 جنيها، بالإضافة إلي التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.