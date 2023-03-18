عمال مكاتب الجوازات في المملكة المتحدة يعلنون إضرابا يستمر 5 أسابيع

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة ديلي ميل إنه من المقرر أن يضرب عمال مكاتب الجوازات في بريطانيا لمدة 5 أسابيع في تصعيد للنزاع حول الوظائف والأجور وظروف العمل بمشاركة أكثر من 1000 عضو في اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) العاملين في مكاتب جوازات السفر في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

ويضرب العاملون في دورهام وجلاسكو وليفربول ولندن ونيوبورت وبيتربورو وساوثبورت في الفترة من 3 أبريل إلى 5 مايو، بينما سيضرب العاملون في بلفاست في الفترة من 7 أبريل إلى 5 مايو.

وقالت الاتحاد إن الإجراء كان "تصعيدًا كبيرًا" للنزاع الذي طال أمده ، محذرًا من أنه من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على تسليم جوازات السفر مع اقتراب العطلة الصيفية.

قال الأمين العام لـ PCS ، مارك سيروتكا: "لقد حدث هذا التصعيد في عملنا لأنه ، في تناقض حاد مع أجزاء أخرى من القطاع العام ، فشل الوزراء في إجراء أي محادثات ذات مغزى معنا ، على الرغم من إضرابين كبيرين"

وتابع: "نهجهم هو دليل آخر على أنهم يعاملون قوتهم العاملة بشكل أسوأ من أي شخص آخر. كان أمامهم ستة أشهر لحل هذا النزاع ، لكن لمدة ستة أشهر رفضوا تحسين زيادة الأجور المفروضة عليهم بنسبة 2% ، وفشلوا في معالجة القضايا الأخرى التي تهم أعضائنا"

وتسائل سيروتكا: "يبدو أنهم يعتقدون أنه إذا تجاهلوا أعضائنا ، فسوف يذهبون بعيدًا. ولكن كيف يمكن لأعضائنا تجاهل أزمة تكلفة المعيشة عندما يستخدم 40 ألف موظف حكومي بنوك الطعام ويطالب 45 ألفًا منهم بالمزايا التي يديرونها بأنفسهم؟.. إنها فضيحة وطنية وصمة عار على سمعة هذه الحكومة حيث يعيش الكثير من قوتها العاملة في فقر".

وبحسب التقرير، يأتي الإجراء الذي اقترحه موظفو مكتب جوازات السفر بعد أشهر من الإضرابات بشأن الأجور في قطاعات أخرى ، مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق في لندن والمدارس وصحافة بي بي سي الإقليمية والجامعات.

الخميس الماضي ، وافقت النقابات التي تمثل العاملين في مجال الرعاية الصحية في إنجلترا على عرض الراتب النهائي مع الحكومة ، والذي إذا تم قبوله فمن المنتظر إنهاء إضرابات الممرضات وعمال الإسعاف.

قال مايك كلانسي ، الأمين العام لمنظمة بروسبكت ، التي أضرب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية فيها هذا الأسبوع ، إن هناك شعورًا بأن موظفي الحكومة كانوا غالبًا في "الجزء الخلفي من قائمة الانتظار" عندما يتعلق الأمر بالوصول لاتفاق، وحث الوزراء على ترتيب محادثات لإنهاء الإضراب الصناعي "في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".